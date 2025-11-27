Цифровые решения для людей: как прошел главный ИТ-форум страны

Мы ежедневно используем разные информационные технологии и программы — например, голосовых помощников, онлайн-версии банков и магазинов, мобильные приложения для контроля здоровья. Эти продукты разрабатывают и улучшают отечественные ИТ-компании. Сегодня их вклад в ВВП нашей страны достиг 6%.
Специально для разработчиков, экспертов, органов власти в Москве с 12 по 15 ноября прошел главный ИТ-форум страны «Цифровые решения». Его организовало Минцифры России при поддержке правительства РФ и нацпроекта «Экономика данных». Подробнее о том, кто стал лауреатом первой национальной отраслевой премии, а также о главных темах форума — в нашем материале.
Основные направления для развития.
Одной из особенностей «Цифровых решений» стала насыщенная деловая программа. В ней было три направления: бизнес, общество, федеральные и региональные органы власти. Участники поговорили о том, как сегодня распределяется ответственность за развитие и внедрение ИТ-технологий между бизнесом и государством, обсудили защиту данных и оправданность включения ИИ в рабочие процессы. Эксперты из регионов уделили внимание цифровизации в целом, повышению квалификации учителей информатики и строительству ИТ-инфраструктуры на местах.
Открыла форум пленарная сессия председателя правительства Михаила Мишустина. Он отметил большой вклад ИТ-отрасли в российскую экономику: темпы развития индустрии практически удвоились за последние пять лет. По словам премьер-министра, сегодня доля аккредитованных ИТ-компаний в ВВП России составляет 6%, компаний-разработчиков — 2,4%.
«Форум стал отличной площадкой для доверительного, открытого и честного диалога. Будет способствовать развитию ИТ-сектора и укреплению цифровой независимости нашей страны. Объединяя знания, опыт и идеи, мы сможем не только отвечать на вызовы времени, но и создавать новые возможности для совместного движения вперед», — заявил Михаил Мишустин.
Он также сообщил, что в правительстве России определили главные приоритеты для развития ИТ-отрасли. Ключевую ставку сделали на комплексную поддержку, независимость от импорта и подготовку кадров.
Например, в 2025 году общая занятость в ИТ достигла 1,1 млн человек. В отрасль пришли еще свыше 100 тыс. специалистов. Насытить рынок кадрами помогает кооперация ведущих отечественных компаний с вузами. Они уже запустили десятки совместных программ. А с 1 сентября по нацпроекту «Экономика данных» стартовали еще два направления подготовки специалистов уровня «сеньор». К 2030 году благодаря проектам «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» будут выпускать не менее 3,5 тыс. разработчиков и свыше 10 тыс. экспертов в области искусственного интеллекта.
Также на форуме обсудили разработку новых технологий на базе ИИ. Результаты развития в этом направлении говорят сами за себя. Например, такой персональный ассистент, как Робот Макс на «Госуслугах», ежедневно обрабатывает свыше 2 млн запросов.
Для поддержки новых российских программ государство продолжит возмещать крупным промышленным компаниям до половины стоимости их производства. В общей сложности на это выделили уже более 8 млрд рублей. Среди популярных мер поддержки высокотехнологичного сектора — льготное кредитование, нулевой налог на прибыль от продажи российского ПО.
Награды за личный вклад.
Центральным событием первого дня форума стало награждение победителей национальной премии в области информационных технологий «Цифровые решения». Ее учредили в сентябре 2025 года по инициативе правительства РФ и Минцифры России. Оператором выступила АНО «Национальные приоритеты».
Всего на соискание премии за лучший ИТ-продукт подали 1277 заявок. Они прошли модерацию: оценка значимости каждого проекта, качество оформления. Затем экспертный совет из представителей Минцифры России, администрации Президента, профильных комитетов и руководителей ведущих ИТ-компаний сформировал шорт-лист. В итоге в число лауреатов вошли восемь продуктов и решений:
«Платформенное решение»: кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами «Р7-Офис»; «Приложения и программы»: российская операционная система Astra Linux; «Искусственный интеллект»: уникальное решение для анализа МРТ головного мозга новорожденных от Yandex Cloud — продукт поможет кратно ускорить диагностику детского церебрального паралича; «Цифровая безопасность»: типовое решение по информационной безопасности для работы с биометрией от «Центра биометрических технологий»; «Цифровой сервис»: государственная единая облачная платформа (ГосОблако) от «РТК-ЦОД»; «Подготовка цифровых кадров»: система развития навыков цифровой экономики для школьников и педагогов от «Алгоритмики»; «Инновации в связи и телекоме»: российское ядро мобильной сети 4G (Evolved Packet Core) от «Научно-технического центра IPOTEI»; «“Железное” решение»: отечественные базовые станции связи ПАО «МТС» и ООО «ИРТЕЯ».Награды победителям вручил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он поблагодарил лауреатов и отметил, что сегодня в нашей стране много талантливых разработчиков и сильных команд, которые заслуживают внимания.
«Мы создали эту премию, чтобы поддержать наиболее успешные цифровые решения и тиражировать их по всей стране. При этом мы награждаем не просто технологии, а проекты, которые уже сегодня приносят реальную пользу для граждан и бизнеса по всей стране», — добавил Дмитрий Григоренко.
Также почетные грамоты от Минцифры России вручили регионам-лидерам цифровой трансформации. Москва получила награду за лидерство во внедрении и развитии искусственного интеллекта, Тверская область — за обеспечение жителей региона связью, Рязанская — за развитие производства серверного оборудования, Тюменская область — за внедрение системы кибербезопасности. Республику Саха (Якутия) отметили за развитие государственных услуг и цифровых сервисов, Татарстан — за создание эффективной системы подготовки специалистов.
ИИ в госуправлении и повседневной жизни.
В течение всех четырех дней форума «Цифровые решения» проходили разные деловые сессии и активные дискуссии. Участники обсудили ключевые направления ИТ-сферы: от сервисов биометрии и госуслуг, которые теперь можно получить даже из космоса, до российского «железа» и искусственного интеллекта.
Говоря об ИИ на пленарной сессии «Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей», Дмитрий Григоренко подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта должно быть оправданным и иметь измеримый результат. В качестве такого примера он привел использование ИИ в госуправлении. Уже сегодня подобные технологии помогают анализировать работу по нацпроектам и госпрограммам. В ближайшем будущем ИИ займется оптимизацией обработки юридических документов в аппарате правительства.
«Мы находимся сейчас в моменте, когда проживаем все стадии — от непризнания до восхищения от внедрения искусственного интеллекта. Это то самое будущее, о котором мы мечтали и которое вот пришло в наши дома», — отметил вице-премьер.
Цифровизация в регионах.
Повсеместное использование искусственного интеллекта стало ключевым трендом и в регионах, заключили участники пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы». Например, в Калужской области робот совершает более 1 млн звонков для подтверждения записи к врачу, а в Челябинской области ИИ анализирует площадки для сбора ТКО. В Тюменской области ИИ успешно используют, чтобы оповещать жителей о паводках через «Госуслуги». А в Московской области в 2025 году насчитывается около 500 подобных проектов по цифровизации. Например, в столице переводят в электронную форму центры занятости. Благодаря этому уже освободили 45 зданий и отдали их под социальные учреждения.
Такими успешными кейсами поделились все участники встречи, модератором которой выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. По итогам сессии регионы обозначили ЖКХ и строительство как отрасли, в которых критически необходима цифровизация.
Конкуренция и лидерство на мировом рынке.
Второй день на площадке форума был насыщен дискуссиями при участии федеральных министерств, ведущих ИТ-компаний страны и образовательных организаций. Например, на сессии «Цифровые платформы для промышленности: курс на технологический суверенитет» от Госкорпорации «Росатом» обсудили создание единых промышленных цифровых платформ. Подобные решения могли бы конкурировать на глобальном рынке благодаря выстроенной ИТ-инфраструктуре полного цикла. Именно создание за рубежом конкурентоспособной платформенной экосистемы станет одной из главных задач для российских разработчиков ИТ-продуктов, заключил замдиректора по информационным и цифровым технологиям «Росатома» Андрей Королев.
Качественный рывок российских участников мирового рынка компьютерных игр отметили на сессии «От импортозамещения к технологическому суверенитету: строим экосистему для российского геймдева» от VK. Только за последние два года поддержку разного уровня в нашей стране получили свыше 60 игровых проектов. Благодаря этому в России продолжат создавать новые студии, которые смогут выпускать качественный контент для геймеров.
Тема партнерства ИТ-разработчиков и специалистов информационной безопасности при создании новых продуктов стала основной на сессии «ИТ или ИБ: Кто в “цифре” главный? История реванша» от Ростелекома. По итогу обсуждения спикеры заключили, что работа экспертов информационной безопасности над ИТ-продуктами, начиная со стадии их разработки, позволит создавать по-настоящему безопасные сервисы.
Борьба с угрозами и перспективы отрасли.
В третий день форума деловая программа была насыщена такими темами, как безопасность критической инфраструктуры и выход региональных сервисов на «Госуслуги». Участники рассказали о лучших практиках подготовки кадров для ИТ и личном опыте успешного перехода на российское ПО.
Заключительный день «Цифровых решений» — 15 ноября — посвятили пользователям. На сессиях и во время дискуссий обсудили, как повысить доверие к искусственному интеллекту, поговорили о влиянии креативной экономики на развитие инноваций и об объединении бизнеса с государством в борьбе с кибермошенниками.
На протяжении всего форума гости смогли побывать на масштабной технологической выставке площадью более 2 тыс. кв. м. Это пространство объединило лучшие цифровые решения от более чем 30 ведущих ИТ-компаний страны. Посетители выставки тестировали интернет-стандарт 5G на базе отечественной станции сотовой связи, гуляли по виртуальным улицам цифрового двойника Москвы, запускали кибератаки и смотрели, как системы безопасности отражают их в реальном времени, общались с Роботом Максом и т. д.
Планируется, что форум «Цифровые решения» станет ежегодным.
Сегодня ИТ-отрасль стремительно растет. Это заметно и по числу трудоустроенных кадров, и по количеству сервисов, доступных россиянам в пару кликов, отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В России уже создали национальный мессенджер и крупнейшие маркетплейсы, продвинутый софт для офисных и промышленных задач. При поддержке нацпроекта «Экономика данных» цифровизация всех отраслей российской экономики постепенно выходит на новый уровень.