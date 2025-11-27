Цифровые решения для людей: как прошел главный ИТ-форум страны

Повсеместное использование искусственного интеллекта стало ключевым трендом и в регионах, заключили участники пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы». Например, в Калужской области робот совершает более 1 млн звонков для подтверждения записи к врачу, а в Челябинской области ИИ анализирует площадки для сбора ТКО. В Тюменской области ИИ успешно используют, чтобы оповещать жителей о паводках через «Госуслуги». А в Московской области в 2025 году насчитывается около 500 подобных проектов по цифровизации. Например, в столице переводят в электронную форму центры занятости. Благодаря этому уже освободили 45 зданий и отдали их под социальные учреждения.