«Это судьба»: как журналист стал педагогом и заслужил звание «Мастер года»

«В 2022 году после магистратуры меня направили на стажировку в Салехард. По распределению попал в Ямальский многопрофильный колледж. Провел первую пару со студентами и влюбился в преподавание. Понял, что мое место именно здесь. Основу для этого, я уверен, заложила мама. Она всю жизнь работала учителем русского языка и литературы, а сейчас в детском саду занимается с особенными детьми. В профессии я третий год, и все больше понимаю, что это судьба», — рассказывает молодой педагог.