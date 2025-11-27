«Это судьба»: как журналист стал педагогом и заслужил звание «Мастер года»

Учитель и наставник — человек, который берет на себя ответственность за будущее других и вкладывает в это душу. Педагога из Салехарда Михаила Иванова, ставшего победителем Всероссийского конкурса «Мастер года — 2025», некоторые подопечные называют вторым отцом. Это показывает, насколько ответственно он подходит к своей работе.
Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» состоялся уже в пятый раз. Он проходит при поддержке федерального проекта «Профессионалитет».
Специалисты высшей категории.
Итоги конкурса «Мастер года» подвели 2 октября, в день 85-летия системы среднего профессионального образования (СПО). В этом году заявку подал 9831 преподаватель из разных регионов России. Возраст участников — от 19 до 80 лет. Причем 60% из них работают в колледжах и техникумах «Профессионалитета».
«Мы всегда, когда говорили о разных видах образования, раньше употребляли слово “среднее”, — обратился по видеосвязи к финалистам конкурса председатель правительства России Михаил Мишустин. — Уровень знаний, профессионализма, получаемые выпускниками СПО, которые вместе с инженерами и учеными создают суверенитет и промышленную независимость своей страны, без сомнения, высок. Это специалисты высшей категории».
В финал вышли по одному участнику от каждого региона России. Они представляли 54 специальности. Самыми распространенными оказались три: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Информационные системы и программирование».
Финальные состязания проходили в городе Курске в течение трех дней. Каждый из них отвели под отдельное испытание: конкурс образовательных кейсов, открытый урок и творческое задание «Влюбить в профессию». Абсолютным победителем стал Михаил Иванов из Ямало-Ненецкого автономного округа. В качестве приза он получил 200 тысяч рублей.
«Каждый финалист и призер — это гордость системы СПО. Вы — самые активные, талантливые и творческие педагоги колледжей и техникумов России, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов. — Мы не просто выявляем лучшие педагогические практики, но и решаем важнейшую стратегическую задачу — обеспечиваем подготовку высококвалифицированных кадров, жизненно необходимых для экономики нашей страны. Сегодняшние студенты — это те, кто будет формировать наше будущее».
По традиции финал конкурса проводят в регионе, где работает победитель прошлого сезона. Так что в 2026 году заключительный этап «Мастера года» пройдет на Ямале.
Территория возможностей.
Накануне церемонии награждения Михаил Иванов, общаясь с друзьями, попытался пофантазировать на тему «Могу ли я стать абсолютным победителем?». Загадывать оказалось нелегко, признался он позднее, стопроцентной уверенности в успехе не было. Ведь на соревнование приехало столько талантливых преподавателей со всей России, да и задания достались весьма сложные.
«Самым трудным заданием стал “Открытый урок”. Невозможно предугадать, какие студенты придут и в каком они будут настроении. Важно было постараться понять каждого. И вот, когда все испытания были уже позади, я услышал со сцены свое имя и свой регион. Когда понял, что победил, испытал шок и вместе с ним восторг, радость и гордость. Ямал звучит на федеральном уровне! Это не просто победа. Это путь, вера и команда, которая всегда рядом», — не скрывает эмоций победитель.
Кстати, Михаил оказался одним из самых молодых победителей конкурса. Ему всего 25 лет. Получил высшее экономическое образование, потом окончил магистратуру по специальности «Туризм». Приехал на Ямал из Саратова, по его словам, за новыми возможностями, в том числе карьерными, и искренне полюбил этот суровый край.
«Я уверен, что у этого региона блестящее будущее. На Ямале люди умеют работать в сложных климатических условиях и действуют на опережение. У нас говорят: “Если не будем работать быстро, то замерзнем”», — шутит Иванов.
До того, как стать преподавателем, он успел поработать в сфере медиа. Снимал видеосюжеты, сериалы и клипы для телевидения, занимался фотографией. В 2021 году участвовал в престижном фотоконкурсе 35AWARDS и вошел в топ-500 лучших фотографов мира. Но потом резко сменил жизненный курс.
«В 2022 году после магистратуры меня направили на стажировку в Салехард. По распределению попал в Ямальский многопрофильный колледж. Провел первую пару со студентами и влюбился в преподавание. Понял, что мое место именно здесь. Основу для этого, я уверен, заложила мама. Она всю жизнь работала учителем русского языка и литературы, а сейчас в детском саду занимается с особенными детьми. В профессии я третий год, и все больше понимаю, что это судьба», — рассказывает молодой педагог.
Второй отец.
Михаил преподает специальность «Туризм и гостеприимство» в том же Ямальском многопрофильном колледже. Для региона это важное направление, которое сейчас активно развивается. Однако Иванов говорит, что выбрал его, прежде всего, из-за собственной страсти к путешествиям.
Работу со студентами он выстраивал, в основном опираясь на свой жизненный опыт и вдохновение. И этим, судя по всему, «зацепил» подопечных. Ребята говорят, что уроки Михаила Константиновича всегда запоминаются, с ним интересно общаться.
Например, изобретательный педагог учит ребят с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности разжигать костер в сложных погодных условиях. Немалую часть учебного материала студенты осваивают именно на практике — выбираясь вместе с Михаилом на природу, отправляясь в походы. Был случай, когда во время экскурсии в гостиницу студенты засыпали сотрудников отеля вопросами. В итоге двум ребятам там предложили работу, которую они успешно совмещают с учебой.
«Вот иногда говорят, что нынешние подростки стали неуправляемыми. Но я с этим не согласен. Да, студенты бывают разными, но это лишь мотивирует учителя развиваться, чтобы быть для них примером. Мне удается находить с ребятами общий язык. Стараюсь быть для них не только преподавателем, но и наставником. Знаю, что у некоторых студентов в телефоне я записан как “Второй отец”. И это очень дорого для меня», — делится преподаватель.
На региональном этапе конкурса «Мастер года» Иванов представил свою авторскую методику «Собери чемодан на Ямал». Эту идею он шлифовал несколько месяцев.
«Суть методики в том, чтобы привить ребятам правильные навыки. Во время занятия мы вместе с ними в безопасных условиях моделируем ошибочные действия и анализируем их последствия. К примеру, рассуждаем, что может случиться, если плохо подготовиться к походу. В свое время я познал это на своем опыте, когда в юности отправился на Эльбрус с неправильно собранным рюкзаком. В итоге получил травму», — вспоминает Михаил.
Параллельно на протяжении почти всего года он отрабатывал открытый урок для финала конкурса, советовался с другими педагогами, методистами, студентами. Во время финала и коллеги, и ученики смотрели видеотрансляцию и активно болели за Иванова.
Секрет счастья.
После победы Михаил Иванов стал амбассадором конкурса. В этом статусе он участвует в целой череде событий. Среди них и уроки для школьников «Разговоры о важном», и Национальный чемпионат «Абилимпикс», чемпионаты профессионального мастерства, и различные деловые встречи.
Кроме того, Михаила назначили советником министра просвещения России. Благодаря этому он сможет участвовать в законотворчестве и в том числе вносить региональные инициативы в федеральную повестку.
«Хотел бы обсудить идею обязательно закреплять за колледжами вузы-партнеры по отраслевому принципу. Если в регионе нет института соответствующего профиля, пусть это будет высшее учебное заведение из другого субъекта РФ. Такое шефство поможет совершенствовать методическое сопровождение, можно будет создавать базовые кафедры. А наши выпускники смогут поступать учиться дальше на льготных условиях, — посвящает в свои мысли Михаил Иванов. — Еще я хотел бы предложить выделить в конкурсе “Мастер года” две отдельные номинации: одна — для педагогов профессиональных дисциплин, другая — для преподавателей общеобразовательной части».
Планов на будущее у «Мастера года — 2025» немало. Столь же много у него сил и желания их осуществить.
«Моя любимая цитата у писателя Ивана Бунина такая: “Счастливым человека делают три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать”. Я считаю себя счастливым. Благодаря туризму встретил свою любовь. В Саратове я познакомился со своей девушкой, в Казани мы стали встречаться, а в горах Полярного Урала я сделал ей предложение. И еще у меня есть очень интересная работа», — говорит Михаил Иванов.
А мы напоминаем, что система СПО с 2022 года модернизируется по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас в него входят 506 учебно-производственных кластеров в 86 регионах России. В них занимаются уже больше 1,8 млн учащихся. Они готовят специалистов для 24 стратегических отраслей, включая машиностроение, сельское хозяйство, металлургию, легкую промышленность и информационные технологии. Учебные заведения увеличивают количество часов практики, готовят специалистов быстрее и ориентируются на реальные запросы экономики.