Число участников Конгресса молодых ученых выросло почти втрое за 5 лет

Он обратил внимание, что в России создается сеть из восьми уникальных установок класса «мегасайенс». Уже заканчивается строительство одной из них — Сибирского кольцевого источника фотонов в Новосибирске, который станет первым в мире по мощности источником синхротронного излучения. Вице-премьер отметил, что развитию научной кооперации также способствует программа «Мегагрантов», которая в этом году передана в Российский научный фонд.