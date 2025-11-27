Число участников Конгресса молодых ученых выросло почти втрое за 5 лет

Количество участников Конгресса молодых ученых (КМУ) за 5 лет увеличилось почти в 3 раза и достигло 9 тысяч человек, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова. Проведение мероприятия соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
«Вы видите, что Конгресс молодых ученых действительно состоялся. За 5 лет количество участников увеличилось в 3 раза, до 9 тысяч человек. Конгресс молодых ученых — крупнейшее после ПМЭФ мероприятие в нашей стране. Важно, что у более 40% делегатов есть ученые степени. Здесь собрались самые талантливые и амбициозные умы нашей страны», — сказал Чернышенко.
Он напомнил, что в XX веке технологическое превосходство нашей страны обеспечили два проекта — атомный и космический, а сильная суверенная научно-техническая база продолжает оставаться залогом устойчивого развития России. Вице-премьер подчеркнул, что по оценке Минэкономразвития, номинальный ВВП России к 2030 году достигнет 315 трлн рублей. Рост расходов на науку должен составить 2% от ВВП — это более 6 трлн рублей.
«Наш главный двигатель — это молодежная наука. Мы делаем на нее ставку. Друзья, вы не только сами горите новыми идеями, но и вдохновляете всех — включая своих наставников, которых вы удивляете, восхищаете своими результатами. Многие молодые исследователи уже возглавляют собственные коллективы — например, руководят молодежными лабораториями», — отметил Чернышенко.
Он обратил внимание, что в России создается сеть из восьми уникальных установок класса «мегасайенс». Уже заканчивается строительство одной из них — Сибирского кольцевого источника фотонов в Новосибирске, который станет первым в мире по мощности источником синхротронного излучения. Вице-премьер отметил, что развитию научной кооперации также способствует программа «Мегагрантов», которая в этом году передана в Российский научный фонд.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.