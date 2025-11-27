В РФ разработали уникальную установку для быстрого создания оптических датчиков

По словам Бабина, те установки, которые сейчас есть в мире, используются в лабораториях и требуют перенастройки под разные типы устройств. Кроме этого, установка универсальна и может использовать разные типы волокна. «Здесь все эти процессы автоматизированы, и вы знаете, что вам надо, задали по программе параметры, и у вас автоматически волокно тянется, с заданной скоростью лазер высвечивает сердцевину, и вы получаете за короткое время устройство с заданными параметрами», — сказал ученый.