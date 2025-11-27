В РФ разработали уникальную установку для быстрого создания оптических датчиков

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали не имеющую аналогов промышленную установку модификации оптических волокон, которая позволяет в короткие сроки элементы для систем связи. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор института Сергей Бабин.
С помощью модификации оптических волокон можно создавать датчики, которые востребованы в промышленности, энергетике, строительстве для мониторинга мостов, трубопроводов и скважин. Также модификация волокна позволяет изготавливать высокоскоростные линии связи и сети. Лазер позволяет «точечно» менять свойства оптического волокна — не трогая все волокно целиком, а воздействуя только на нужный участок.
«Нами разработана промышленная установка для модификации оптических волокон для различных применений: связи, сенсоров и так далее. Она позволяет быстро в автоматизированном режиме изготавливать такие волоконно-оптические компоненты в промышленных масштабах», — сказал он, уточнив, что установка не имеет аналогов в России и в мире.
По словам Бабина, те установки, которые сейчас есть в мире, используются в лабораториях и требуют перенастройки под разные типы устройств. Кроме этого, установка универсальна и может использовать разные типы волокна. «Здесь все эти процессы автоматизированы, и вы знаете, что вам надо, задали по программе параметры, и у вас автоматически волокно тянется, с заданной скоростью лазер высвечивает сердцевину, и вы получаете за короткое время устройство с заданными параметрами», — сказал ученый.
Руководитель института добавил, что сейчас ученые создали прототип установки. Внедрение в промышленное производство институт планирует вместе индустриальными партнерами в рамках кластера по волоконной оптике в Перми.