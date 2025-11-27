Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пользователям национальной платформы MAX стали доступны личные документы из «Госуслуг», их карточки размещены в разделе «Цифровой ID», сообщила пресс-служба платформы.
«Пользователи MAX получат быстрый доступ к своим документам из “Госуслуг”. Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой — с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле MAX. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе Цифровой ID», — рассказали в компании.
Так, в «Цифровом ID» пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем число документов расширится — в списке появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей, добавляется в сообщении.
Для того чтобы получить доступ к документам, нужно обновить приложение MAX и «Госуслуги», перейти в раздел «Цифровой ID», выбрать документ и дать разрешение на обработку данных в «Госуслугах» для первого использования.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей MAX в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет — личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».