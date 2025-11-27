Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам

«Пользователи MAX получат быстрый доступ к своим документам из “Госуслуг”. Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой — с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле MAX. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе Цифровой ID», — рассказали в компании.