Хабаровские школьники познакомились с работой детской больницы

Ученики гимназии № 3 в Хабаровске посетили детскую больницу имени А. К. Пиотровича. Работа про профориентации проводится по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Школьники получили уникальную возможность изнутри познакомиться с работой современного медицинского учреждения. Практическая часть экскурсии позволила ребятам наблюдать за работой медицинских сотрудников и увидеть, как врачи заботятся о здоровье маленьких пациентов. Ребята смогли задать специалистам интересующие вопросы и получить профессиональные консультации.
В региональном минздраве отметили, что профессиональное ориентирование — важная часть образовательного процесса. Подобные мероприятия помогают школьникам лучше понять специфику медицинской профессии, оценить свои возможности и склонности, а также сделать осознанный выбор профессионального пути.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.