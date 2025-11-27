На Сахалине в пансионате города Корсакова прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Корсаковском пансионате для пожилых граждан и инвалидов в Сахалинской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной защиты региона.
В ходе мероприятия гости посетили семь тематических локаций, где были представлены ключевые направления работы учреждения: от сеансов психологической разгрузки в сенсорной комнате до мастер-классов по точечному рисованию для профилактики когнитивных расстройств. Особый интерес участников вызвали практические занятия в тренажерном зале и кулинарной студии, где волонтеры приготовили обед для всех гостей.
«Проведение таких мероприятий — это не просто демонстрация возможностей отдельного учреждения. Это стратегический шаг в реализации федерального проекта “Старшее поколение” национального проекта “Семья”, направленный на создание в регионе комплексной системы поддержки пожилых граждан. Мы на практике показываем, как современные социальные услуги помогают сохранять активность, здоровье и социальные связи людей серебряного возраста», — подчеркнула министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.