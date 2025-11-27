На Сахалине в пансионате города Корсакова прошел день открытых дверей

В ходе мероприятия гости посетили семь тематических локаций, где были представлены ключевые направления работы учреждения: от сеансов психологической разгрузки в сенсорной комнате до мастер-классов по точечному рисованию для профилактики когнитивных расстройств. Особый интерес участников вызвали практические занятия в тренажерном зале и кулинарной студии, где волонтеры приготовили обед для всех гостей.