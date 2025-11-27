В Свердловской области запустили цифровой контроль за вывозом отходов

Цифровой контроль за вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) начал использовать региональный оператор «ЭкоПарк» в Свердловской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Компания выстроила работу на основе сервиса и мобильного приложения, позволяющих в режиме реального времени отслеживать весь цикл вывоза ТКО — от загрузки отходов в мусоровоз до выгрузки на полигоне. Цифровая система фиксирует фото до и после вывоза, она интегрирована с федеральной государственной информационной системой учета ТКО и обеспечивает мониторинг состояния контейнерных площадок.
«Мы изначально сделали ставку на “цифру”. Соответственно, минимизируются экономические, экологические и репутационные риски, связанные с несвоевременным вывозом ТКО. Цифровая трансформация сейчас уже не столько новелла, сколько стандарт для регоператора по транспортированию ТКО», — отметил генеральный директор регионального оператора «ЭкоПарк» Сергей Тесля.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.