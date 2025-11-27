В Свердловской области запустили цифровой контроль за вывозом отходов

Компания выстроила работу на основе сервиса и мобильного приложения, позволяющих в режиме реального времени отслеживать весь цикл вывоза ТКО — от загрузки отходов в мусоровоз до выгрузки на полигоне. Цифровая система фиксирует фото до и после вывоза, она интегрирована с федеральной государственной информационной системой учета ТКО и обеспечивает мониторинг состояния контейнерных площадок.