Какие отходы нельзя выбрасывать в мусорный контейнер

Три вещи, которые нельзя выбрасывать в мусорку: чек-лист для каждого. Даже те, кто никогда не сортирует отходы, должны знать этот список.

Сопредседатель Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ», заместитель председателя Общественного совета при Росгидромете, исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова рассказала проекту «Важный вопрос» о самых опасных бытовых отходах и о последствиях их неправильной утилизации.

Среди экологов и ребят, которые разделяют мусор не существует двух мнений, какие же самые опасные отходы, что же нельзя никогда выбрасывать в общий контейнер. Безусловно — это батарейки, люминесцентные лампы и ртутные термометры. С батарейками все просто — это целый набор тяжелых элементов, они загрязняют и грунтовые воды. Что касается ртутного градусника, его нельзя выбрасывать в общий контейнер, даже если он целый. Потому что, когда его заберет мусоровоз, пресс, легко раздавит стеклянную оболочку и такая машина уже не пройдет контроль на сортировку. Придется проводить сложный, достаточно затратный комплекс мероприятий по демеркуризации. Либо, что еще хуже, этого не заметят и ртуть — опасный металл, который влияет на все живые организмы и системы, попадет уже на полигон.