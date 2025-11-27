Какие отходы нельзя выбрасывать в мусорный контейнер

Среди экологов и ребят, которые разделяют мусор не существует двух мнений, какие же самые опасные отходы, что же нельзя никогда выбрасывать в общий контейнер. Безусловно — это батарейки, люминесцентные лампы и ртутные термометры. С батарейками все просто — это целый набор тяжелых элементов, они загрязняют и грунтовые воды. Что касается ртутного градусника, его нельзя выбрасывать в общий контейнер, даже если он целый. Потому что, когда его заберет мусоровоз, пресс, легко раздавит стеклянную оболочку и такая машина уже не пройдет контроль на сортировку. Придется проводить сложный, достаточно затратный комплекс мероприятий по демеркуризации. Либо, что еще хуже, этого не заметят и ртуть — опасный металл, который влияет на все живые организмы и системы, попадет уже на полигон.