Могут ли оштрафовать за курение в квартире?

В России курить в подъезде жилого дома запрещено на законодательном уровне. За подобную выходку нарушителю, согласно первой части статьи 6.24 КоАП РФ, грозит административный штраф в размере от 500 до 1 500 рублей.
Какой закон запрещает курить в подъезде?
Ограничительные нормы прописаны в 12-ой статье ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В ней сказано, что курить нельзя в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов и коммунальных квартир. В общедомовое имущество, как мы помним, включены и подъезды.
Можно ли курить в квартире?
Прямых запретов на курение жильцов внутри собственных квартир ФЗ № 15 не дает, так как речь идет о частной собственности, а не местах общего пользования.
Тем не менее курить у себя в квартире, равно как и на балконе, жильцы обязаны, не нарушая прав соседей. Дым не должен проникать в подъезд или чужую квартиру, например, через вентиляцию или открытые окна. Если же соседи регулярно жалуются в УК или участковому на запах курева, то соседа-курильщика могут привлечь к ответственности.
В этом вопросе интересы потерпевших защищает 42-я статья Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Кстати, в судебной практике уже есть подобные прецеденты. Так, в 2016 году житель Новосибирска добился денежной компенсации через Верховный Суд (ВС РФ). Истец пожаловался на то, что из-за систематического курения соседа на балконе ему буквально нечем дышать и он вынужден постоянно закрывать окна. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых требований ему отказали, однако ВС РФ встал на сторону потерпевшего и принял решение взыскать с соседа-курильщика компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.
Какой штраф грозит за курение в квартире?
Если дым проникает в подъезд или квартиры соседей, то курильщику грозит штраф до 1 500 рублей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Пострадавшей стороне необходимо доказать, что источник дыма и нарушитель — именно указанный сосед. Суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 до 1 500 тысяч рублей», — пояснил депутат.