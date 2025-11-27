Могут ли оштрафовать за курение в квартире?

Тем не менее курить у себя в квартире, равно как и на балконе, жильцы обязаны, не нарушая прав соседей. Дым не должен проникать в подъезд или чужую квартиру, например, через вентиляцию или открытые окна. Если же соседи регулярно жалуются в УК или участковому на запах курева, то соседа-курильщика могут привлечь к ответственности.