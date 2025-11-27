Верховный суд России признал ФБК* террористической организацией

«Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, “Фонд борьбы с коррупцией, Инк.”) террористической организацией», — заявил судья.
Уточняется, что данное решение подлежит немедленному исполнению.
Как рассказал RT бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов, Юлия Навальная** и другие оппозиционеры плечом к плечу маршировали в Берлине с нацистами и террористами «Русского добровольческого корпуса»*** и жгли российские флаги. По его мнению, уже тогда в этом был состав уголовного дела.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация и её аффилированные структуры признаны экстремистскими, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда.
* 27.11.2025 признана террористической организацией.
** Физлица, признанные иноагентами.
*** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.