Верховный суд России признал ФБК* террористической организацией

Как рассказал RT бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов, Юлия Навальная** и другие оппозиционеры плечом к плечу маршировали в Берлине с нацистами и террористами «Русского добровольческого корпуса»*** и жгли российские флаги. По его мнению, уже тогда в этом был состав уголовного дела.