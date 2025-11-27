Доля молодежи в российской науке за 20 лет выросла почти вдвое

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Доля ученых в возрасте до 39 лет в российской науке за последние 20 лет увеличилась почти вдвое — до 45%. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Технологическое лидерство», проходящем на полях V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе.
«Доля исследователей в возрасте до 39 лет у нас сегодня составляет порядка 45%. За последние 20 лет эта доля увеличилась заметным образом. В середине 2000-х она составляла порядка 25−26%. Причины, я думаю, здесь заключаются в системном характере мер и усилий, которые прикладывали и государство, и на самом деле профессиональное сообщество», — сказал Секиринский.
Замглавы Минобрнауки напомнил, что в рамках Десятилетия науки и технологий был сформулирован ряд задач, в число которых входит привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, а также развитие взаимодействия исследователей, науки и индустрии.
КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
