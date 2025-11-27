Доля молодежи в российской науке за 20 лет выросла почти вдвое

«Доля исследователей в возрасте до 39 лет у нас сегодня составляет порядка 45%. За последние 20 лет эта доля увеличилась заметным образом. В середине 2000-х она составляла порядка 25−26%. Причины, я думаю, здесь заключаются в системном характере мер и усилий, которые прикладывали и государство, и на самом деле профессиональное сообщество», — сказал Секиринский.