Во Франции введут добровольную военную службу

«Новая национальная служба будет постепенно введена (во Франции — ред.) со следующего лета… я предлагаю абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этот может привлечь все (молодое — ред.) поколение», — сказал Макрон, выступая на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке Франции. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.