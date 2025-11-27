Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции введут добровольную военную службу

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране со следующего лета добровольной военной службы для молодежи.

Источник: Zuma/TASS

«Новая национальная служба будет постепенно введена (во Франции — ред.) со следующего лета… я предлагаю абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этот может привлечь все (молодое — ред.) поколение», — сказал Макрон, выступая на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке Франции. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.