Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удмуртия вышла на четвертое место в России по производству молока

По итогам девяти месяцев 2025 года в регионе получили 870 тыс. тонн этого продукта.

Удмуртская Республика заняла четвертое место в России по производству молока, сообщил глава региона Александр Бречалов в социальных сетях. Увеличение производства сельхозпродукции — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«За девять месяцев текущего года мы произвели 870 тысяч тонн молока. Это труд нескольких тысяч жителей, которые работают на земле, производят и перерабатывают молоко. Всем огромное спасибо, низкий поклон и… пейте удмуртское молоко», — сказал Бречалов.

По данным Росстата, с января по сентябрь на сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и личных подворьях региона произвели свыше 870 тысяч тонн молока. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 6,1%. Это позволило Удмуртии подняться еще на одну строчку в рейтинге самых молочных регионов страны.

В пятерку лидеров также вошли Татарстан, Краснодарский край, Башкирия и Воронежская область. При этом из топ-10 регионов только Удмуртская Республика в этом году обеспечила шестипроцентный рост по темпам производства молока.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.