Удмуртия вышла на четвертое место в России по производству молока

По данным Росстата, с января по сентябрь на сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и личных подворьях региона произвели свыше 870 тысяч тонн молока. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 6,1%. Это позволило Удмуртии подняться еще на одну строчку в рейтинге самых молочных регионов страны.