Удмуртия вышла на четвертое место в России по производству молока

Удмуртская Республика заняла четвертое место в России по производству молока, сообщил глава региона Александр Бречалов в социальных сетях. Увеличение производства сельхозпродукции — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«За девять месяцев текущего года мы произвели 870 тысяч тонн молока. Это труд нескольких тысяч жителей, которые работают на земле, производят и перерабатывают молоко. Всем огромное спасибо, низкий поклон и… пейте удмуртское молоко», — сказал Бречалов.
По данным Росстата, с января по сентябрь на сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и личных подворьях региона произвели свыше 870 тысяч тонн молока. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 6,1%. Это позволило Удмуртии подняться еще на одну строчку в рейтинге самых молочных регионов страны.
В пятерку лидеров также вошли Татарстан, Краснодарский край, Башкирия и Воронежская область. При этом из топ-10 регионов только Удмуртская Республика в этом году обеспечила шестипроцентный рост по темпам производства молока.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.