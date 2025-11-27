101-летняя женщина назвала лучший напиток для продления жизни

Женщина в молодости работала на ферме, помогая отцу доить коров. Потом устроилась работать в обувной магазин. После работала инспектором контроля качества на фабрике игрушек. У британки сейчас двое детей, пятеро внуков и шестеро правнуков. Свой день рождения она отпраздновала в собственном доме в кругу семьи. Дома в повседневной жизни ей помогают социальные работники. Даже в почтенном возрасте долгожительница полна жизнелюбия: она любит танцевать, вязать, играть в бинго и гладить белье и мечтает совершить полет на воздушном шаре.