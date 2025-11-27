101-летняя женщина назвала лучший напиток для продления жизни

Жительница курортного города Харрогит в Северном Йоркшире (Англия), отпраздновавшая в ноябре свой 101-й день рождения, назвала секретом долгой жизни — «стакан лимонада в день», сообщило местное издание Harrogate Advertiser.
Джойс Линас призналась, что 8-ми лет выпивает по стакану любимого газированного напитка домашнего изготовления каждый день. В детстве ее к этому приучила мама. Особенно нравятся Линас прозрачные лимонады.
Женщина в молодости работала на ферме, помогая отцу доить коров. Потом устроилась работать в обувной магазин. После работала инспектором контроля качества на фабрике игрушек. У британки сейчас двое детей, пятеро внуков и шестеро правнуков. Свой день рождения она отпраздновала в собственном доме в кругу семьи. Дома в повседневной жизни ей помогают социальные работники. Даже в почтенном возрасте долгожительница полна жизнелюбия: она любит танцевать, вязать, играть в бинго и гладить белье и мечтает совершить полет на воздушном шаре.
Ранее долгожитель из США, отметивший столетие в прошлом году, назвал секретом своего долголетия здоровое питание и немного алкоголя каждый день. Юджин Руссо выпивает спиртное каждый день, предпочитая водку с тоником или мартини, а за ужином — вино. Пожилой мужчина вспоминает, что однажды доктор сказал ему, что тот доживет до 90 лет благодаря отменному здоровью.
«Недавно я пытался позвонить ему, чтобы сообщить свой возраст, но не смог до него дозвониться. Я думаю, он умер», — полагает американский долгожитель.
Изучающий процессы старения профессор Ричард Фарагер из Университета Брайтона считает, что есть два секрета долгой жизни: отличия на генетическом уровне и удача. К советам долгожителей он рекомендует относиться с осторожностью и называет их «ошибкой выжившего».