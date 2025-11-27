ИМБП РАН может присоединиться к «Плавучему университету»

«Я уверен, что в ближайшее время к проекту “Плавучий университет” будут присоединяться специалисты из других отраслей, это неизбежно. [Так], у нас прошли предварительные переговоры, и я думаю, что к развитию проекта присоединится ИМБП. Это знаменитый институт, который занимается подготовкой и отбором космонавтов, — сказал Милкус. — Институт сейчас получил задание помогать развитию стабилизации психологической обстановки экипажей, работающих в Арктике».