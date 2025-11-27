ИМБП РАН может присоединиться к «Плавучему университету»

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует присоединиться к программе «Плавучий университет», сообщил на площадке V Конгресса молодых ученых в Сириусе заведующий лабораторий медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус. Институт поможет отбирать молодых людей для морских экспедиций и проводить во время них исследования.
«Плавучий университет» — всероссийская научно-образовательная программа, вовлекающая студентов и аспирантов в научно-исследовательскую деятельность для усиления кадрового резерва РФ в области морских наук. Программа включена в Десятилетие наук об океане ООН и Десятилетие науки и технологий в России.
«Я уверен, что в ближайшее время к проекту “Плавучий университет” будут присоединяться специалисты из других отраслей, это неизбежно. [Так], у нас прошли предварительные переговоры, и я думаю, что к развитию проекта присоединится ИМБП. Это знаменитый институт, который занимается подготовкой и отбором космонавтов, — сказал Милкус. — Институт сейчас получил задание помогать развитию стабилизации психологической обстановки экипажей, работающих в Арктике».
Милкус отметил, что институт поможет проекту в отборе молодых людей, которые будут отправляться в экспедиции, и будет проводить во время них исследования.
О конгрессе.
Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.