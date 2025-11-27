В России введут стипендию имени Менделеева для студентов и аспирантов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. По инициативе «Единой России» для студентов и аспирантов будет учреждена стипендия имени Менделеева в области химии, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
«Основным критерием станет достижение кандидатом в течение конкурсного периода следующих результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области химии и химической технологии: наличие по результатам исследований и разработок публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций; получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; признание кандидата победителем международной или всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия», — рассказал Мажуга, его слова приводят на сайте партии.
В публикации также отметили, что стипендию учащиеся смогут получить уже 2026 году.