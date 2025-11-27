В поселке Краснодарском возводят школу на 1100 учеников

Строительство трехэтажной школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учеников, ведется в поселке Краснодарском на Кубани в целях достижения показателей нацпроекта «Молодежь и дети». Строительная готовность здания составляет 55%, сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Учреждение общей площадью более 17,7 тыс. кв. м спроектировано с учетом отдельных зон для младших (400 мест) и старших школьников (700 мест). Помимо классов и лабораторий, там появятся тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, хореографическая студия, кабинеты логопеда и психолога, а также два актовых зала, школьный музей и библиотека.
Особое внимание уделено благоустройству территории: парадная площадь у главного входа станет местом для торжественных линеек, внутренние дворики — зонами отдыха и игр, а в западной части участка разместится спортивный комплекс с мини-футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками, полосой препятствий и зоной для прыжков в длину.
На сегодняшний день строители завершили более половины от запланированного объема работ: в разных блоках здания ведутся прокладка инженерных сетей, кладка стен и перегородок, штукатурка помещений, монтаж ограждения и подготовка оснований под спортивные площадки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.