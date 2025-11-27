В Левокумской больнице Ставрополья отремонтировали родильное отделение

Капремонт родильного отделения Левокумской районной больницы в Ставропольском крае завершился по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном правительстве.
В ходе работ в отделении заменили отопление, водо- и электроснабжение, отремонтировали полы, стены и потолки, дверные блоки, установили поручни.
Здание было построено в 1973 году, и с тех пор проводился лишь косметический ремонт. Благодаря нацпроекту в порядок приведут все отделения медучреждения. Ранее уже созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников педиатрического и хирургического отделений, на очереди гинекология и терапия.
«Реализация проекта модернизации первичного звена здравоохранения в крае началась в 2021 году по поручению губернатора (Владимира Владимирова — прим. ред.). Проект является важным шагом для повышения качества медицинской помощи. В планах этого года завершение ремонта в 27 объектах здравоохранения. Также в этом году уже завершена поставка автотранспорта и оборудования: 320 единиц санитарных автомобилей и более 450 единиц медтехники», — отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.