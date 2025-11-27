В Левокумской больнице Ставрополья отремонтировали родильное отделение

«Реализация проекта модернизации первичного звена здравоохранения в крае началась в 2021 году по поручению губернатора (Владимира Владимирова — прим. ред.). Проект является важным шагом для повышения качества медицинской помощи. В планах этого года завершение ремонта в 27 объектах здравоохранения. Также в этом году уже завершена поставка автотранспорта и оборудования: 320 единиц санитарных автомобилей и более 450 единиц медтехники», — отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.