Два района Дона представили свои достижения на региональной выставке

Экспозиции, посвященные Багаевскому и Красносулинскому районам, презентовали в историческом парке «Россия — моя история» в ходе проведения «Дней муниципальных образований Ростовской области». Выставка способствует реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Муниципальные образования представили свои достижения в различных сферах: сельском хозяйстве, образовании, спортивной деятельности, промышленности, а также в работе молодежных и общественных организаций. Участниками экспозиции от Красносулинского района стали промышленные предприятия и южный парк птиц «Малинки» — популярная туристическая достопримечательность. Багаевский район представляли в основном сельскохозяйственные компании.
«Выставка создана так, чтобы привлечь посетителей разных возрастов — от дошкольников до студентов, а также их родителей. Наш край уникален и богат промышленным, сельскохозяйственным, строительным и культурным потенциалом. Важно показать это всем», — подчеркнул министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.