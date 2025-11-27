Ричмонд
Коррупция мешает миграционному контролю, считает Гуцан

Гуцан: коррупция нивелирует меры государства в сфере миграционного контроля в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что принимаемые на государственном уровне меры в сфере миграционного контроля и учета порой нивелируются проявлениями коррупции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Под председательством Гуцана состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов России, посвященного работе правоохранительных и иных уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию правонарушений и преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.

«Генпрокурор России отметил, что работа уполномоченных органов, в первую очередь при организации миграционного учета и контроля, сопровождается значительным числом нарушений и просчетов, принимаемые на государственном уровне меры по наведению порядка порой нивелируются проявлениями коррупции. Он обратил внимание на необходимость принятия согласованных мер по исправлению ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в релизе, Гуцан подчеркнул необходимость культурной адаптации мигрантов в обществе на основе традиционных российских ценностей, их обучения в образовательных учреждениях, преодоление других вызовов в сфере их социализации.

