ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к отечественной науке

«Судя по данным нашего Аналитического центра ВЦИОМ, наукой сегодня в России гордится подавляющее большинство россиян — 81%. Среди молодежи этот показатель аналогичный — 80% молодых людей заявляют о том, что они гордятся и наукой, и учеными», — сказала Григорьева в ходе круглого стола «Молодежь в науке: каким станет будущее поколение ученых», который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».