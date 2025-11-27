Число аспирантов во Всероссийском институте растений выросло в 50 раз

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Количество аспирантов, которые учатся и работают в федеральном исследовательском центре «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИР) с 2018 года по настоящее время увеличилось в 50 раз, до более чем 100. Об этом сообщила директор исследовательского центра Елена Хлесткина на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Технологическое лидерство», проходящей на полях V конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе.
«В эволюции есть такое понятие, как эффект бутылочного горлышка. Это когда резко сокращается популяция, и вид может полностью вымереть. У нас в начале 2018 года было всего два аспиранта, … простой математический расчет [говорит о том, что] это на вымирание. Сейчас у нас уже больше ста аспирантов, несколько молодежных лабораторий», — сказала директор ВИР.
Как отметила Хлесткина, на рынке труда огромный спрос на биологов, однако молодежь привлекает не только это. «Вычислили, что привлекает. Безусловно, это научная среда, определенная концентрация творческой энергии. Во-вторых, междисциплинарность: у нас помимо того, что сам институт междисциплинарный, у нас специалисты в области наук о жизни, сельскохозяйственных наук, технических, химических, еще и по биологическим наукам многопрофильный», — сказала она.
КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
