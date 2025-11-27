Число аспирантов во Всероссийском институте растений выросло в 50 раз

«В эволюции есть такое понятие, как эффект бутылочного горлышка. Это когда резко сокращается популяция, и вид может полностью вымереть. У нас в начале 2018 года было всего два аспиранта, … простой математический расчет [говорит о том, что] это на вымирание. Сейчас у нас уже больше ста аспирантов, несколько молодежных лабораторий», — сказала директор ВИР.