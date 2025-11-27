МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мошенники выманивают пенсионные накопления или личные сбережения пожилых граждан под предлогом «программы долгосрочных сбережений» или «программы государственного софинансирования пенсий», предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Пожилым гражданам по телефону или через мессенджеры предлагают перевести пенсионные накопления или личные сбережения в “программу долгосрочных сбережений” или “программу государственного софинансирования пенсий”. При этом злоумышленники обещают мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В МВД отметили, что программа софинансирования пенсий больше не принимает новых участников, их прием завершился в декабре 2014 года. При этом программа долгосрочных сбережений существует, однако работает только через лицензированные негосударственные пенсионные фонды.
«Заключить договор можно исключительно на официальном сайте или в офисе НПФ. Любые предложения оформить её по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте — признак мошенничества», — предупредили правоохранители.
В МВД напомнили, что госорганы не звонят гражданам с предложениями участвовать в финансовых программах и не запрашивают персональные данные дистанционно.
«Если вам поступило подозрительное предложение — не сообщайте свои данные, не переходите по ссылкам и свяжитесь с правоохранительными органами или близкими для проверки информации», — заключили в управлении.