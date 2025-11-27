Роскомнадзор заблокировал 12 миллионов сим-карт для борьбы с мошенниками

Глава пермского управления уточнил, что подобные меры стали частью борьбы с незаконным оборотом «серых» сим-карт и телефонным мошенничество. По его словам, также с начала 2025 года ведомство ограничило доступ в России к 730 информационным ресурсам в Интернете на основании решений судов. Меры введены по ряду оснований: из-за вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, размещение порочащих сведений, азартные игры, наркотики, призывы к совершению самоубийства.