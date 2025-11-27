Эксперт Лемякина: в РФ произошел переход к практическому применению ИИ в науке

«Хотя в России пока нет точной статистики по тому, сколько ученых ежедневно используют сервисы на базе ИИ, мы видим по конференциям, публикационной активности, заявкам на гранты и потреблению ИИ-сервисов, что переход от теории к практическому применению уже произошел, — сказала Лемякина. — ИИ используется и для автоматизации рутины, и как ко-пилот в исследованиях, давая измеримые эффекты как в фундаментальной, так и в прикладной науке».