Эксперт Лемякина: в РФ произошел переход к практическому применению ИИ в науке

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Переход от теории к практическому применению искусственного интеллекта (ИИ) в России уже произошел, заявила на полях V Конгресса молодых ученых в Сириусе директор по стратегическим и национальным проектам Yandex Cloud Анна Лемякина. Ученые используют ИИ для автоматизации рутины.
«Хотя в России пока нет точной статистики по тому, сколько ученых ежедневно используют сервисы на базе ИИ, мы видим по конференциям, публикационной активности, заявкам на гранты и потреблению ИИ-сервисов, что переход от теории к практическому применению уже произошел, — сказала Лемякина. — ИИ используется и для автоматизации рутины, и как ко-пилот в исследованиях, давая измеримые эффекты как в фундаментальной, так и в прикладной науке».
Эксперт также отметила, что в настоящий момент лабораториям и национальным медицинским исследовательским центрам России нужны безопасные и удобные отечественные ИИ-инструменты.
Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.