В Росатоме разработали технологию производства сверхчистого самария

Металл применяется для производства сверхмощных постоянных магнитов, термоэлектрических и тензочувствительных материалов, катализаторов для крекинга углеводородов.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Росатома разработали технологию производства редкоземельного металла самария (Sm) с чистотой полученного продукта 99,8%. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, предприятие горнорудного дивизиона Росатома).

«Горнорудный дивизион Росатома разработал отечественную технологию извлечения редкоземельного металла самария (Sm) из лопаритового концентрата. В разработке технологии приняли участие специалисты АО “Росатом недра”, СМЗ и АО “Русредмет” (Ленинградская область). В соответствии с заключением независимой лаборатории, достигнута чистота 99,8% при требуемом качестве 99,0%», — говорится в сообщении. Самарий применяется для производства сверхмощных постоянных магнитов, термоэлектрических и тензочувствительных материалов, катализаторов для крекинга углеводородов. Редкоземельный металл также необходим для управления ядерными реакторами в процессе регулирования интенсивности ядерной реакции.

Сырьем для производства редкоземельных элементов в России является лопаритовый концентрат, который добывает и обогащает ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (предприятие Росатома). Ранее АО «Росатом недра», ОАО «СМЗ» и АО «Русредмет» разработали технологию выделения редкоземельных металлов «магнитной группы» — неодима и празеодима, а также церия и лантана. Их производство будет организовано на площадке СМЗ. В настоящее время продолжаются работы по выделению гадолиния, европия, тербия и диспрозия, также содержащихся в лопарите.

«Наша стратегическая задача — обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами. Ключевая задача — не просто наращивание объемов добычи, а формирование полного производственного цикла, включающего глубокую переработку и производство конечной продукции», — приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя горнорудного дивизиона Росатома Алексея Шеметова.

