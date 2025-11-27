Ричмонд
Опрос показал, считают ли россияне нейросети конкурентами в работе

ФОМ: почти 70% россиян считают, что нейросети не заменят людей в работе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большинство (67%) россиян считают, что нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% уверены, что они смогут заменить человека, следует из данных опроса ФОМ.

По мнению 67% опрошенных граждан РФ, нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 29% россиян считают, что развитие и распространение нейросетей принесёт скорее больше пользы, 28% уверены, что это принесет скорее больше вреда.

На вопрос о том, что хорошего может принести человечеству развитие и распространение нейросетей, 12% респондентов назвали оптимизацию труда и помощь в работе, по 5% — развитие технологий, науки и повышение доступности и скорости получения информации, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.

Среди негативных последствий развития нейросетей 13% опрошенных назвали распространение ложной, негативной информации, 10% — рост криминала и мошенничества, 9% — умственную деградацию людей.

Большинство (76%) респондентов ответили, что они не пользуются нейросетями, 10% используют их по работе и учебе, 9% — в личных целях. Среди тех, кто использует нейросети, 7% делают это для поиска различной информации, по 4% — для написания текстов и помощи в учебе, 3% — генерируют изображения и видео.

Всего 2% пользователей нейросетей сказали, что для них будет большой потерей, если они станут недоступны, 11% отметили, что это будет мелкой неприятностью, 9% даже не заметят этого.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проведет 7−9 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.