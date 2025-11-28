Как правильно утилизировать опасные отходы

По общему правилу опасные отходы нужно сдавать в управляющую компанию — ту организацию, которая обслуживает ваш дом. У нее должен быть организован пункт приема, куда можно оставить, например, вышедшую из строя люминесцентную лампу. Совокупность токсичных веществ, содержащихся в таких отходах, не должна попадать на полигон. Поэтому дойдите до управляющей компании — возможно, именно вы станете тем человеком, который простимулирует УК заключить договор на вывоз опасных отходов и организовать их сбор у ваших соседей.