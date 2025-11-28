Ричмонд
Как правильно утилизировать опасные отходы

Сопредседатель Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ», заместитель председателя Общественного совета при Росгидромете, исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова рассказала проекту «Важный вопрос», как правильно утилизировать опасные отходы.

По общему правилу опасные отходы нужно сдавать в управляющую компанию — ту организацию, которая обслуживает ваш дом. У нее должен быть организован пункт приема, куда можно оставить, например, вышедшую из строя люминесцентную лампу. Совокупность токсичных веществ, содержащихся в таких отходах, не должна попадать на полигон. Поэтому дойдите до управляющей компании — возможно, именно вы станете тем человеком, который простимулирует УК заключить договор на вывоз опасных отходов и организовать их сбор у ваших соседей.

Светодиодные лампы, которые сейчас повсеместно используются в квартирах и офисах, являются достаточно безопасным видом отходов. Их можно выбросить в обычный контейнер — они не содержат ртути. А люминесцентные лампы, которые ртуть содержали, уже несколько лет запрещены к продаже в нашей стране. Сейчас как раз подходит срок службы последних таких ламп, и настало время правильно сдать их на утилизацию.

Батарейки также легко сдать: пункты приема часто размещаются в торговых сетях. Но самое правильное — выбирать технику, работающую на аккумуляторах, и отказаться от одноразовых батареек.