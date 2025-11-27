Кобяков призвал популяризировать науку в России с удвоенной силой

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Наука в РФ нуждается в мощной популяризации, в том числе через кинематограф. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков на площадке V Конгресса молодых ученых в Сириусе.
«Важнейший вопрос популяризации науки. Сегодня необходимо с удвоенной силой создавать ее привлекательный образ в обществе, информационное поле сильно сегментировано», — сказал Кобяков.
По его словам, в настоящее время в РФ существует множество научных каналов, однако, есть дефицит научных фильмов. Это связано с отсутствием заказов на них.
V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты». ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.