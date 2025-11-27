Ричмонд
Медведев заявил о большом пути новых регионов в систему власти России

Медведев: новые регионы ждет большой путь, чтобы встроиться в систему власти РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новым регионам РФ нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в российскую систему власти, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Всем этим регионам нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в современную российскую систему власти», — сказал Медведев на Всероссийском форуме муниципальных депутатов партии «Единая Россия», говоря о новых регионах.

Председатель ЕР также отметил, что рассчитывает на помощь депутатов муниципалитетов РФ.

«Надеюсь, здесь на вашу помощь, как на тех, кто может быть примером, но и знает, с другой стороны, о трудностях и проблемах, которые характерны для всей нашей большой страны», — сказал Медведев.

