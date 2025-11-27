Ричмонд
Эксперт Сухих считает вредным практику ИИ в фундаментальной подготовке студентов

Исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета отметил, что на других этапах инструменты искусственного интеллекта необходимо развивать.

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта в фундаментальной подготовке специалистов недопустимо, однако на других этапах инструменты ИИ необходимо развивать, заявил исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Леонид Сухих в ходе сессии на V Конгрессе молодых ученых.

«Первым этапом, который нам необходим, и я очень хорошо это чувствую по своему университету, это восстановление фундаментального образования. Я против искусственного интеллекта в фундаментальной подготовке. Затем мы переходим на следующий этап — это вопросы, связанные с общеинженерными дисциплинами. И вот здесь уже появляется задача отхода от нашей классики: классические расчетно-графические работы, выполняемые на линейке, которую мы на сих пор пытаемся дать нашим студентам, скорее вредны, чем полезны, потому что вот здесь начинается работа с серьезными инструментами, в том числе инструментами искусственного интеллекта», — сказал он.

Сухих привел в пример учебно-экспериментальную базу проекта «Прорыв», отметив, что там представлены «по-настоящему безлюдные технологии». «Я надеюсь, что площадки учебно-экспериментальных баз будут расширяться, чтобы мы могли обеспечить не только подготовку молодого поколения, но и переподготовку философии и мышления тех конструкторов, тех проектировщиков, тех организаторов новых производств, которые будут сделаны для ядерного топливного цикла нового поколения», — подытожил он.

О конгрессе.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.