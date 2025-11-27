Эксперт Сухих считает вредным практику ИИ в фундаментальной подготовке студентов

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта в фундаментальной подготовке специалистов недопустимо, однако на других этапах инструменты ИИ необходимо развивать, заявил исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Леонид Сухих в ходе сессии на V Конгрессе молодых ученых.
«Первым этапом, который нам необходим, и я очень хорошо это чувствую по своему университету, это восстановление фундаментального образования. Я против искусственного интеллекта в фундаментальной подготовке. Затем мы переходим на следующий этап — это вопросы, связанные с общеинженерными дисциплинами. И вот здесь уже появляется задача отхода от нашей классики: классические расчетно-графические работы, выполняемые на линейке, которую мы на сих пор пытаемся дать нашим студентам, скорее вредны, чем полезны, потому что вот здесь начинается работа с серьезными инструментами, в том числе инструментами искусственного интеллекта», — сказал он.
Сухих привел в пример учебно-экспериментальную базу проекта «Прорыв», отметив, что там представлены «по-настоящему безлюдные технологии». «Я надеюсь, что площадки учебно-экспериментальных баз будут расширяться, чтобы мы могли обеспечить не только подготовку молодого поколения, но и переподготовку философии и мышления тех конструкторов, тех проектировщиков, тех организаторов новых производств, которые будут сделаны для ядерного топливного цикла нового поколения», — подытожил он.
