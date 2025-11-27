Эксперт Сухих считает вредным практику ИИ в фундаментальной подготовке студентов

«Первым этапом, который нам необходим, и я очень хорошо это чувствую по своему университету, это восстановление фундаментального образования. Я против искусственного интеллекта в фундаментальной подготовке. Затем мы переходим на следующий этап — это вопросы, связанные с общеинженерными дисциплинами. И вот здесь уже появляется задача отхода от нашей классики: классические расчетно-графические работы, выполняемые на линейке, которую мы на сих пор пытаемся дать нашим студентам, скорее вредны, чем полезны, потому что вот здесь начинается работа с серьезными инструментами, в том числе инструментами искусственного интеллекта», — сказал он.