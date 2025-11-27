Кобяков: россияне поддерживают развитие науки в стране и гордятся ее успехами

«Хотел бы отметить еще очень важную деталь: 63% родителей хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в сфере науки и научных исследований. Что касается студентов, то согласно опросам, в целом 88% студентов планируют строить свою научную карьеру в России, никто не уезжает. Согласно свежему исследованию, 77% россиян гордятся успехами современных российских ученых», — сказал Кобяков.