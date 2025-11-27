Медведев назвал поддержку участников СВО важнейшей задачей «Единой России»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Важнейшей задачей для «Единой России» является поддержка участников СВО и их семей, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Ещё одна важнейшая задача — это поддержка участников специальной военной операции, а также их семей. Многие из вас, зная об этом не понаслышке, постоянно занимаются этой темой, занимаются сбором гуманитарной помощи, отправкой ее на линию фронта, помогают близким участников СВО. Эту работу, она тоже весьма и весьма не простая, нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент и страна наша», — сказал он в ходе Форума муниципальных депутатов «Единой России».
