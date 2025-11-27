Плати бумажными. Экономист Зарипов: платить картой станет очень невыгодно

«Новый закон ломает привычную всем и удобную систему, когда больше 86% всех платежей проходят в безналичной форме, чаще всего карточками, — продолжил Зарипов. — Их видят банки, государство в курсе движения денег, очень удобно администрировать налоги. Переплачивать никто не хочет, поэтому сейчас начнется обратный процесс — рост доли наличных расчетов. А там дальше — договорняки, серые схемы, и власти вместо того, чтобы собрать больше налогов, получат их меньше, — просто многие ускользнут от их начисления за счет использования наличных денег, оборот которых намного сложнее контролировать».