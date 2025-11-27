Плати бумажными. Экономист Зарипов: платить картой станет очень невыгодно

Массовый переход на наличный расчет при крупных покупках: машин, квартир, бытовой техники — будет естественным ответом на введение налога на добавленную стоимость при оплате товара банковской карточкой. Об этом aif.ru сообщил экономист Ильяс Зарипов.
Назад в 90-е
Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о введении НДС на операции с банковскими картами. Облагаться будет не вся сумма покупки, а только стоимость операций по проведению платежа. Это эквайринг, процессинг, межбанковская комиссия и прочее, обычно размер такого довеска составляет 1,5−2,5% от полной суммы расчета. Льготный период с обнулением «банковского НДС» действовал с 2006 года, ровно через 20 лет — с 1 января 2026 года он будет отменен.
«НДС — налог косвенный, его “зашивают” в цену, оплата достается конечному покупателю, — говорит Зарипов. — При покупке бутылки кефира, которая стоит 105 рублей, этот “банковский НДС” составит 46 копеек, на такую прибавку ради удобства оплаты картой можно и закрыть глаза. Но если брать, например, машину за два миллиона рублей, то тут прибавка составит без малого девять тысяч рублей, а это уже цена хорошего автомобильного аккумулятора. От такой переплаты все постараются уклониться и понесут в кассу наличные деньги».
Количество безналичных операций при оплате товаров и услуг июле — сентябре этого года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали в ЦБ. В эти три месяца банки проводили в среднем по 243 млн транзакций каждый день. Еще 14% покупок были оплачены по биометрии, QR-коду или другими безналичными способами, для которых не нужна карточка.
«Новый закон ломает привычную всем и удобную систему, когда больше 86% всех платежей проходят в безналичной форме, чаще всего карточками, — продолжил Зарипов. — Их видят банки, государство в курсе движения денег, очень удобно администрировать налоги. Переплачивать никто не хочет, поэтому сейчас начнется обратный процесс — рост доли наличных расчетов. А там дальше — договорняки, серые схемы, и власти вместо того, чтобы собрать больше налогов, получат их меньше, — просто многие ускользнут от их начисления за счет использования наличных денег, оборот которых намного сложнее контролировать».
Оборотная сторона
Покупатели при переходе на наличные деньги смогли бы сэкономить, но магазины вряд ли пойдут своим клиентами навстречу в этом деле, полагает доцент кафедры бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве России Мария Басова. Потому что им самим это будет просто невыгодно.
«“Банковский НДС” будет входящим для торговых организаций, он войдет в стоимость и его оплатит покупатель, а для самого магазина налоговая нагрузка с введением нового налога снизится, — объясняет она. — Кроме того, услуги инкассации наличных обходятся намного дороже платежей за эквайринг — хоть с добавкой НДС, хоть без него. Поэтому новый налог просто “растворится” в ценах, не приводя ни к их росту, ни к изменению привычных моделей оплаты покупок».
При этом отдельные торговые точки могут под шумок цены и задрать, предупреждает Басова. Но она призывает считать это местными эксцессами и не опасаться глобальных изменений по всей экономике.