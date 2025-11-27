Около 300 единиц техники приобрели перинатальные центры Ямала

Медицинская техника для выхаживания и реанимации новорожденных, а также оказания медпомощи мамам поступила в Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск. В числе нового оборудования — 11 аппаратов искусственной вентиляции легких. Четыре стационарных прибора поступили в перинатальный центр Ноябрьска, три неинвазивных — в медучреждение Салехарда и один — в Новый Уренгой. Также каждый центр дооснастили транспортными ИВЛ — по одному в больницу. Медицинская техника для транспортировки обладает большим спектром инновационных параметров. Заряда батареи хватает на восемь часов: в течение этого времени можно безопасно доставить маленького пациента к месту лечения.