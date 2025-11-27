Около 300 единиц техники приобрели перинатальные центры Ямала

Перинатальные центры Ямала получили около 300 единиц нового оборудования. Его закупили в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Медицинская техника для выхаживания и реанимации новорожденных, а также оказания медпомощи мамам поступила в Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск. В числе нового оборудования — 11 аппаратов искусственной вентиляции легких. Четыре стационарных прибора поступили в перинатальный центр Ноябрьска, три неинвазивных — в медучреждение Салехарда и один — в Новый Уренгой. Также каждый центр дооснастили транспортными ИВЛ — по одному в больницу. Медицинская техника для транспортировки обладает большим спектром инновационных параметров. Заряда батареи хватает на восемь часов: в течение этого времени можно безопасно доставить маленького пациента к месту лечения.
В помощь врачам также закупили 11 переносных аппаратов ультразвуковой диагностики. Оборудование мобильное — это позволяет использовать его вне врачебного кабинета, например, в машине скорой помощи или вертолете, что особенно актуально в работе медиков санитарной авиации.
Кроме этого, перинатальные центры Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска получили четыре инкубатора для выхаживания недоношенных детей. Они обеспечивают стабильный микроклимат, точный контроль температуры, влажности и уровня кислорода. Акушеры и реаниматологи получили новые фетальные и транскутанные мониторы.
«Лечение в нашем отделении ежегодно проходят порядка 150 детей. Современное оборудование помогает выхаживать самых сложных малышей. Новая аппаратура уже используется, на данный момент выхаживаем ребенка, родившегося на 28-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела», — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Новоуренгойской центральной городской больницы Руслан Есмагамбетов.
С начала года ямальские врачи выходили 250 недоношенных малышей, шестеро из них родились с экстремально низкой массой тела. Это удалось сделать благодаря современному оборудованию и опыту специалистов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.