В РФ нашли некрополь монастыря, построенного в честь победы Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые нашли ранее неизвестный некрополь Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. По преданию монастырь был построен в честь победы Александра Невского в Невской битве в 1240 году, а сам некрополь ни разу не упоминался ни в одном источнике, передает корреспондент ТАСС с научной конференции «Старая Ладога 2025», проходящей в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН.