В РФ нашли некрополь монастыря, построенного в честь победы Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые нашли ранее неизвестный некрополь Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. По преданию монастырь был построен в честь победы Александра Невского в Невской битве в 1240 году, а сам некрополь ни разу не упоминался ни в одном источнике, передает корреспондент ТАСС с научной конференции «Старая Ладога 2025», проходящей в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН.
«Представительность довольно тяжелых форм заболеваний [у погребенных] на столь небольшом участке некрополя подталкивает нас к гипотезе о существовании на территории монастыря учреждения типа богадельни, где заботились о тяжелобольных прихожанах. Этот факт способен объяснить единичное захоронение женщин и детей на этом монастырском кладбище», — рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН Елена Вагнер-Сапухина.
Ценность находки состоит в том, что история Никольского монастыря до XVII века по-прежнему остается неизвестной. Его планомерные раскопки могут пролить свет на историю жизни обители, жизни его монахов, того, как они выглядели и откуда происходили, на функционирование самого святого кладбища, сказала ТАСС Вагнер-Сапухина.
В некрополе найдено 12 погребений с останками 22 человек. Пик смертности погребенных — в возрасте 35−45 лет. На костях у многих из них остались признаки тяжелых заболеваний, патологические изменения костной ткани — в некоторых случаях это говорит об агрессивной нетипичной инфекции.
Все найденные материалы хранятся на территории монастыря по просьбе священнослужителей, при этом ученым разрешено проводить дальнейшие исследования в некрополе.