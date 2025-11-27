В Нижнем Ломове в Пензенской области обновили водопроводные сети

«Ремонт водопроводных сетей является важным шагом на пути к обеспечению стабильного и качественного водоснабжения для всех жителей. Это мероприятие направлено на устранение текущих проблем, таких как утечки, засоры и изношенные трубы, которые могут привести к снижению напора воды, ее загрязнению и аварийным ситуациям», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.