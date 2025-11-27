В Нижнем Ломове в Пензенской области обновили водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводных сетей по улице Октябрьской завершили в городе Нижний Ломов в Пензенской области. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
Протяженность обновленного участка составила 470 м. Специалисты заменили изношенные участки труб, установили новые соединительные элементы, а также провели проверку и регулировку запорной арматуры. Это позволило улучшить качество предоставления коммунальных услуг для более чем 3 тыс. жителей города.
«Ремонт водопроводных сетей является важным шагом на пути к обеспечению стабильного и качественного водоснабжения для всех жителей. Это мероприятие направлено на устранение текущих проблем, таких как утечки, засоры и изношенные трубы, которые могут привести к снижению напора воды, ее загрязнению и аварийным ситуациям», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.