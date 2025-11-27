В больнице Костромы установили томограф для выявления поражения сетчатки

Томограф для высокоточной диагностики глазных заболеваний установили в офтальмологическом отделении Костромской областной клинической больницы им. Е. И. Королева. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Прибор позволяет детально оценить состояние структуры глазного яблока и прилегающих тканей. Это важно для раннего выявления и профилактики осложнений.
«Данный томограф позволяет проводить исследования сетчатки глаза в высоком разрешении при большом увеличении. Он приобретен в большей степени для пациентов с сахарным диабетом, но также может использоваться для обследования пациентов с иной патологией сетчатки», — отметил заведующий офтальмологическим отделением больницы Иван Жиженков.
По инициативе губернатора региона Сергея Ситникова в области планируют создать профильный эндокринологический центр. Для его оснащения уже приобретают современное диагностическое оборудование. После ввода в эксплуатацию учреждения томограф будет передан в кабинет диабетической ретинопатии, где станет одним из ключевых элементов диагностической базы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.