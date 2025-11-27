В ЛНР восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска в ночь на четверг совершили массированную атаку с помощью беспилотников на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР, без электроснабжения оказались 46 тысяч абонентов. Он уточнил, что удары были направлены на энергетический комплекс Северодонецка, а также Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов.