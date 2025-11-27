Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛНР восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В ЛНР восстановили электроснабжение для более 14,5 тыс абонентов после атаки ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение для более 14,5 тысячи абонентов в ЛНР после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности республики.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска в ночь на четверг совершили массированную атаку с помощью беспилотников на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР, без электроснабжения оказались 46 тысяч абонентов. Он уточнил, что удары были направлены на энергетический комплекс Северодонецка, а также Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов.

«Энергетики восстановили электроснабжение для 14,5 тысячи абонентов после ночной атаки на энергетическую инфраструктуру республики», — сообщило министерство в Telegram-канале.

Отмечается, что свыше 32 тысяч абонентов остаются обесточенными, восстановительные работы продолжаются до полного возобновления стабильной подачи электроэнергии всем потребителям.