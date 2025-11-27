В поселке имени М. И. Калинина в Нижегородской области обновили школу

Школу после капитального ремонта открыли в рабочем поселке им. М. И. Калинина Ветлужского муниципального округа Нижегородской области. Создание комфортных условий для получения детьми образования — один из приоритетов национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Школу построили в середине 90-х годов XX века. За прошедшие годы здание износилось уже более чем на 45%. Специалистам требовалось заменить кровлю, утеплить фасад, выполнить капитальный ремонт всех инженерных систем и практически всех внутренних помещений.
В здании появились красивые холлы и удобные современные кабинеты, в том числе кабинеты технологии, робототехники, физики, химии и биологии. Полностью оборудован пищеблок, столовая, спортивный и конференц-зал, для детей создан видовой читальный зал на теплой веранде школы. В Калининской школе также появились центр цифровой образовательной среды и кабинет «Точки роста».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.