Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбуржье обновили участок дороги Бугуруслан — Старокутлумбетьево

По ней проходят маршруты школьных автобусов.

Участок дороги Бугуруслан — Старокутлумбетьево в Оренбургской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Специалисты улучшили дорогу с 46 км по 51 км от села Яковлевка в сторону Матвеевского района. Общая протяженность отремонтированного участка составляет 5,5 км. На качество покрытия там влияет интенсивный грузовой трафик. Теперь полотно соответствует всем критериям безопасности. На сегодняшний день уложено 99,8% верхних слоев покрытия из запланированного объема.

Отметим, что дорога Бугуруслан — Старокутлумбетьево проходит по трем районам северо-западного Оренбуржья и обеспечивает связь между федеральной трассой Р-239 Казань — Оренбург и региональной дорогой Бугульма — Уральск. С ней связаны десятки населенных пунктов Бугурусланского, Асекеевского и Матвеевского районов. При этом по дороге проходят маршруты школьных автобусов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.