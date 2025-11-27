В Оренбуржье обновили участок дороги Бугуруслан — Старокутлумбетьево

Участок дороги Бугуруслан — Старокутлумбетьево в Оренбургской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
Специалисты улучшили дорогу с 46 км по 51 км от села Яковлевка в сторону Матвеевского района. Общая протяженность отремонтированного участка составляет 5,5 км. На качество покрытия там влияет интенсивный грузовой трафик. Теперь полотно соответствует всем критериям безопасности. На сегодняшний день уложено 99,8% верхних слоев покрытия из запланированного объема.
Отметим, что дорога Бугуруслан — Старокутлумбетьево проходит по трем районам северо-западного Оренбуржья и обеспечивает связь между федеральной трассой Р-239 Казань — Оренбург и региональной дорогой Бугульма — Уральск. С ней связаны десятки населенных пунктов Бугурусланского, Асекеевского и Матвеевского районов. При этом по дороге проходят маршруты школьных автобусов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.