Ковальчук: РФ возрождает научное сотрудничество на постсоветском пространстве

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Россия сегодня активизировала процесс восстановления научно-технологического взаимодействия на постсоветском пространстве. Планы сотрудничества обсуждаются, в частности, с Узбекистаном и Казахстаном, сообщил на V Конгрессе молодых ученых президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«У нас сегодня идет не плавное, а активное восстановление сотрудничества научно-технологического на постсоветском пространстве. Я только что вернулся из Узбекистана, встречался с премьер-министром [Абдуллой Ариповым] по поручению нашего председателя правительства [Михаила Мишустина]. И мы подробно обсудили дорожную карту развития нашего детального объединения», — сказал Ковальчук.
Он добавил, что переговоры о сотрудничестве также ведутся с Казахстаном, а в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия уже выстраивают единую научно-исследовательскую инфраструктуру.
Ковальчук считает, что объединение РФ и бывших советских республик в научной сфере — это «залог конкурентоспособности, выживания и сохранения лидерских позиций» всех этих государств.
«Вместе всегда лучше», — резюмировал он.
V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира.
ТАСС — генеральный информационный партнер конгресса.