Фурсенко: наука в СССР отличалась от западной творчеством и меньшим прагматизмом

Он заметил также, что российская наука в наши дни «вполне нормально финансируется», но все же это «не самый лучший способ зарабатывания денег». «Я лучшую часть своей жизни, считаю, провел как раз в науке, и я могу сказать, что и в советское время, и сейчас туда идут и должны идти люди, которым просто это это очень интересно», — подчеркнул Фурсенко.