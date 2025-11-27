Ричмонд
Путин заявил о важности учета интересов граждан в вопросе миграции

Путин заявил о важности учета интересов граждан и экономики в вопросе миграции.

Источник: © РИА Новости

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о миграционном вопросе, заявил, что важно обеспечить интересы российских граждан и экономики страны, а также чтобы приезжающие граждане Киргизии были готовы гуманитарно.

«И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно — имею в виду, прежде всего, их знание русского языка», — сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.

Путин работает в Бишкеке 25−27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

