Путин заявил о важности учета интересов граждан в вопросе миграции

«И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно, с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан, и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно — имею в виду, прежде всего, их знание русского языка», — сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.