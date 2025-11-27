В подмосковном Королеве завершили капремонт детского сада

Капитальный ремонт здания детского сада № 5 на Пионерской улице в городе Королеве завершен, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья. Работы провели в том числе по нацпроекту «Семья».
В двухэтажном здании площадью более 1 тыс. кв. м строители утеплили и обновили кровлю и фасад, заменили все инженерные сети и сантехнику, полы и потолки, окна и двери, провели отделочные работы, модернизировали пищеблок. В дошкольном учреждении, рассчитанном на 107 воспитанников, оборудовали шесть групповых ячеек, актовый зал, кабинет заведующей, пост охраны, помещение для хранения инвентаря.
Помимо этого, в кабинеты завезли мебель, установили систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе. На территории обустроили 11 новых детских площадок, песочницы, газоны и игровые пространства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.