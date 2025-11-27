В подмосковном Королеве завершили капремонт детского сада

В двухэтажном здании площадью более 1 тыс. кв. м строители утеплили и обновили кровлю и фасад, заменили все инженерные сети и сантехнику, полы и потолки, окна и двери, провели отделочные работы, модернизировали пищеблок. В дошкольном учреждении, рассчитанном на 107 воспитанников, оборудовали шесть групповых ячеек, актовый зал, кабинет заведующей, пост охраны, помещение для хранения инвентаря.