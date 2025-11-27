В Тверской области определили победителей фестиваля исторических фильмов

Итоги XIХ Всероссийского фестиваля исторических фильмов «КиноВЕЧЕ» подвели в Тверской области. Мероприятие проходило с 21 по 23 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.
«КиноВЕЧЕ» — единственный в России фестиваль, посвященный отечественному историческому кино. Он включает премьеры художественных фильмов, документальные и ретроспективные показы, творческие встречи с кинематографистами. Верхневолжье проводит фестиваль уже третий год подряд.
Всего на 14 площадках фестиваля состоялось 65 показов, на которых побывали около 9 тыс. зрителей. В числе звездных гостей «КиноВЕЧЕ» — народные артисты РФ Дмитрий Харатьян, Лариса Долина, Александр Домогаров и другие. Кроме того, участниками фестиваля стали творческие коллективы региона.
По итогам мероприятия Гран-при фестиваля удостоен фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Эта же картина, а также фильм «Путь» получили приз зрительских симпатий. Наградой «За вклад в отечественный кинематограф» отмечен председатель Союза кинематографистов России, актер, режиссер, сценарист, народный артист РФ Никита Михалков.
Лучшим режиссером признана Лариса Садилова, лучшим оператором — Александр Ланеев, а лучший сценарий — у фильма «Красный шелк». Названы и обладатели лучших женской и мужской ролей: Светлана Крючкова и Иван Константинов. Актриса театра и кино, народная артистка РФ Наталья Егорова удостоена звания «Легенда отечественного кино».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.