В кировской новостройке по просьбам жителей починили подъезд

О проблемах они сообщили с помощью QR-кода.

Люди переехали в многоэтажку на улице Капитана Дорофеева из авариек, и не понаслышке знали, каково это — жить среди обветшавших стен. Так что, когда спустя год в подъезде начала осыпаться плитка, жильцы всерьёз забеспокоились.

Тогда они отсканировали QR-код и отправили жалобу в региональный Минстрой. Вскоре дефект за свой счёт устранил застройщик.

Здание построено по нацпроекту «Жильё и городская среда», а сегодня о нём заботятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На всех объектах, созданных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Заметили проблему? Сканируйте — обращение не останется без ответа.