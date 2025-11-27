В кировской новостройке по просьбам жителей починили подъезд

Люди переехали в многоэтажку на улице Капитана Дорофеева из авариек, и не понаслышке знали, каково это — жить среди обветшавших стен. Так что, когда спустя год в подъезде начала осыпаться плитка, жильцы всерьёз забеспокоились.
Тогда они отсканировали QR-код и отправили жалобу в региональный Минстрой. Вскоре дефект за свой счёт устранил застройщик.
Здание построено по нацпроекту «Жильё и городская среда», а сегодня о нём заботятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На всех объектах, созданных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Заметили проблему? Сканируйте — обращение не останется без ответа.