Фурсенко: РНФ поддерживает оригинальные идеи и дает больше свободы в науке

«Это большая гибкость, чем то, что сегодня есть в формальных (структурах). Это не является обвинением в адрес стандартной бюджетной системы: огромная система, она может работать только, когда есть четко заданные правила. Но все равно, где-то надо позволять людям если не нарушать их, то, по крайней мере, иметь большую свободу. Пробовать себя. Допуская, что не получится», — рассказал Фурсенко.