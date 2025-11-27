В Волгоградской области стартовали курсы по работе с российским офисным ПО

Центр информационных технологий Волгоградской области и российский разработчик офисного программного обеспечения «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве. Инициативы по освоению отечественного ПО напрямую поддерживают реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете информационных технологий.
«Развитие отечественных ИТ‑решений вносит важный вклад в цифровое будущее страны. Обучение специалистов работе с российским офисным ПО, таким как “Р7-Офис”, открывает новые возможности и способствует созданию конкурентноспособной цифровой экосистемы. Это наш еще один шаг к устойчивому и стабильному технологичному развитию нашей страны», — отметила директор Центра информационных технологий Волгоградской области Татьяна Гнедаш.
Теперь можно пройти курсы «Р7-Офис. Базовый», «Р7-Офис. Редактор документов (продвинутый)», «Р7-Офис. Редактор таблиц (продвинутый)» и «Р7-Офис. Редактор презентаций (продвинутый)». Все курсы доступны онлайн, на образовательной платформе и офлайн — с сертифицированным преподавателем.
Обучение способствует повышению профессиональных компетенций и позволяет эффективно работать с российским программным обеспечением. Это вносит вклад в реализацию государственной политики импортозамещения в сфере цифровых технологий.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.